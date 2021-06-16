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Инкубационный период COVID-19 сократился

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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», - сказал медик. При этом он не стал комментировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом COVID-19.

В том же интервью Проценко заявил, что остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. Также, по его мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ой, врут нашему брату!

Гость||

Народ совершенно не осведомлен, что происходит.

Видит ли он, что высшая власть всеми силами борется с эпидемией? Нет, не видит.

То, что она всей своей мощью сражается с навальнистами, ему очевидно. А вот что она думает, допустим, насчет ношения масок в помещениях, остается гадать. Разве Путин хоть раз появлялся на публике в маске?

Имя: Гость
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