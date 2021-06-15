Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду

15.06.2021 | 12:43

Продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду. Такое предложение в интервью «Российской газете» высказал независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

«На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», - отметил Сизов. Эксперт добавил, что такая мера помогла бы поддержать спрос, а также дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса.

Ранее Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Законодатели предлагали помогать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.