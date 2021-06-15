В стране и мире

Иммунолог связал рост заболеваемости COVID-19 с появлением московского штамма

Печать

Причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 в России мог стать так называемый московский штамм. Об этом в беседе с Ura.ru заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского, штамма», - считает медик.

Он напомнил, что о мутациях коронавируса ранее говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, высокая смертность связана с неэффективностью старых схем лечения у зараженных новым штаммом. «Надо заново все схемы лечения разрабатывать», - добавил Болибок.

Ранее стало известно, что еще три российских региона ужесточили ограничения из-за роста числа больных коронавирусом: Бурятия, Хабаровский край и Мурманская область. Аналогичное решение было принято властями Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А че хваленый спутник иже не помогает

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте