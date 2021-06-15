Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

15.06.2021 | 12:38

Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает РИА Новости.

Автомобилистам больше не потребуется предоставлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу 22 августа.

В настоящее время, согласно положениям закона «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов производится только при условии проведения техосмотра. Новый закон исключает данную норму.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данную идею поддержали все участники рынка.

«В принципе, все согласны - и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России - с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», - отметил депутат.

Он указал, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес: «Например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет».

Другой проблемой остается недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, напомнил депутат. «В результате, люди опять же вынуждены покупать диагностические карты», - заключил парламентарий, отметив, ненужность привязки получения полиса ОСАГО к техосмотру.

Обязательный техосмотр автомобиля при оформлении ОСАГО был избыточной мерой и отказ от процедуры станет верным решением, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

При этом он опасается, что техосмотр вернут в МВД, в связи с чем процедура станет сложнее, возникнет много очередей. По его мнению, обязательный ТО надо оставить только для транспортных средств, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками.

Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов тоже уверен, что отвязка ОСАГО от техосмотра является правильной идеей. Он рассказал, что 10 процентов автомобилистов ездят без ОСАГО из-за нежелания волокиты, а правила техосмотра были такие, что автомобили не могли его пройти после четырех лет эксплуатации.