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В стране и мире

Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

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Шесть человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, среди пострадавших — двое сотрудников МЧС, которые первыми прибыли на вызов.

Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров. На АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом. Номер сложности пожара повышен до третьего.

Причина случившегося выясняется.

Ранее в июне сообщалось о взрыве на Тунгуйском угольном разрезе в Бурятии. В результате происшествия пострадали пятеро рабочих.

Источник — lenta.ru
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