Психологи назвали преимуществом сварливых мужей высокие заработки

14.06.2021 | 10:12

Ученые Университета Нотр-Дам в Индиане выяснили, что женатые мужчины, которые не помогают по дому, получают большую зарплату, чем мужья, которые помогают женам с домашними хлопотами, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Personnel Psychology.

Команда психологов утверждает, что возможность выделять больше ресурсов на работу у мужчин, не помогающих по дому, приводит к более высокой оплате труда. А их несговорчивость — черта личности, характеризующейся отсутствием эмпатии и эгоизмом.

«В ходе двух исследований мы обнаружили доказательства тому, что сварливые мужчины, как правило, зарабатывают больше денег по сравнению со своими более приятными коллегами, потому что более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке», — объяснила доктор Бриттани Соломон (Brittany Solomon), доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане.

Она добавила, что, если бы эгоистичное и менее эмпатичное поведение на работе было единственным ключом к повышению заработной платы, то сварливые мужчины, как правило, зарабатывали бы больше, независимо от того, были ли они женаты.

Исследования показывают, что организации признают ту роль, которую в индивидуальном успехе играет соотношение супружеских ролей. Также они указывают на привлекательность для работодателей идеи об облегчении сотрудникам бремени домашних обязанностей. Это позволит им сохранить ресурсы и направить их на выполнение рабочих обязанностей.

Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал мешающие разбогатеть привычки. По его словам, состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не от их наличия или количества. Часто люди, которые объективно живут в достатке, ощущают себя бедными, являясь таковыми из-за постоянного состояния неудовлетворенности.