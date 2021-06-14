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В стране и мире

Малафеев назвал ошибку вратаря сборной России в матче против Бельгии

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Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал ошибку нынешнего голкипера команды Антона Шунина в матче против Бельгии на чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Малафеев заявил, что Шунин не руководил игроками, а большую часть времени был сконцентрирован на мяче и своей позиции. По его мнению, когда голкипер командует игроками, команда действует увереннее. «Либо это волнение, либо это такой стиль игры. Но, исходя из того, что у Семенова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», — подытожил спортсмен.

12 июня сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв бельгийцам со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье. Первый гол был пропущен после ошибки защитника Андрея Семенова.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Самая большая ошибка это большие деньги за отсутствие результата! Отдайте Дизелю, толку больше будет. Спорт стал договорным. Честный спорт у ребятишек на уличной площадке!

Гость||

У нас задача это физкультура в массы и поддержать честь России,а у них тянуть немалые деньги из бюджета и быть " элитой спорта ".

Имя: Гость
Комментарий:

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