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В стране и мире

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске резко выросло

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В результате пожара на газовой автозаправке в Новосибирске пострадали 16 человек. О резком росте числа пострадавших сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. «Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — сообщил собеседник агентства.

По факту пожара на автозаправке Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. «В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом.

Источник — lenta.ru
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