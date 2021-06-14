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В стране и мире

Байден перепутал страны во время своей речи про Россию

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Президент США Джо Байден, рассуждая на саммите G7 о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии», — сказал американский лидер. Позднее журналисты попросили помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что имел в виду Байден. Тот ответил, что глава Белого дома говорил о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии.

Ранее Байден оговорился в приветственной речи во время выступлениями перед американскими военными в Великобритании. В своей речи американский лидер упоминал британские Королевские военно-воздушные силы, которые на английском обозначаются аббревиатурой RAF. Байден перепутал местами буквы и произнес RFA. Произнесенные Байденом три буквы могут обозначать нецензурное английское выражение в зависимости от контекста.

В апреле Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.

Источник — lenta.ru
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Гость||

скажи кто твой друг..Друг и союзник по «демократии» Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Гость||

Да ладно, дедушке давно на отдых пора, ему простительно, хоть и стращает резинкой от трусов. Всё равно решает капитал, а не господин президент. Кто то с деньгами заигрался. Политика, экономика. кризис-шмизис, это всё шоры для налогоплательщиков. Скучно некоторым, вот и устраивают весёлую жизнь.

Гость||

Деменция во всей красе. Марионетка даже не понимает что она несет.

Гость||

Незаметно что ли, что у дяди с головой проблемы? Они ещё всерьёз его президентом называют..

Гость||

Гость писал(a):

Марионетка
Чья ?

Имя: Гость
Комментарий:

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