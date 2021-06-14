Байден перепутал страны во время своей речи про Россию

14.06.2021 | 13:46

Президент США Джо Байден, рассуждая на саммите G7 о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии», — сказал американский лидер. Позднее журналисты попросили помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что имел в виду Байден. Тот ответил, что глава Белого дома говорил о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии.

Ранее Байден оговорился в приветственной речи во время выступлениями перед американскими военными в Великобритании. В своей речи американский лидер упоминал британские Королевские военно-воздушные силы, которые на английском обозначаются аббревиатурой RAF. Байден перепутал местами буквы и произнес RFA. Произнесенные Байденом три буквы могут обозначать нецензурное английское выражение в зависимости от контекста.

В апреле Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.