В России впервые с 15 февраля выявили более 14 тысяч заразившихся коронавирусом

13.06.2021 | 11:38

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах - это максимум с 15 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Наименьшее - в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (5) и Чукотском автономном округе (1).

По данным оперштаба, за минувшие сутки скончались 357 инфицированных, полностью выздоровели 9166 человек.

Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Сергея Собянина, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).