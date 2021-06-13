Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июн 2021|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

В России впервые с 15 февраля выявили более 14 тысяч заразившихся коронавирусом

Печать

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах - это максимум с 15 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Наименьшее - в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (5) и Чукотском автономном округе (1).

По данным оперштаба, за минувшие сутки скончались 357 инфицированных, полностью выздоровели 9166 человек.

Самая тяжелая обстановка с коронавирусом складывается в Москве. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Согласно указу мэра Сергея Собянина, решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А что, вонючий спутник фи не работает?

Гость||

Допечёт этот ковид начавшую вставать с колен экономику, как пить дать допечёт. Что будут делать робята, силой всех вакцинировать, а другого выхода нет.

Гость||

Потом четвертая, пятая волна, Господь наказывает за непослушание, беззаконие. Косячат несколько человек, а страдают все.

Гость||

Зато в любой магазин зайди,все без масок.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2021 12:51|

Потом четвертая, пятая волна, Господь наказывает за непослушание, беззаконие. Косячат несколько человек, а страдают все.

Господь.Послушание?

Это что за ересь послушание.

Шли бы вы батенька в свои храмы

Гость||

Гость писал(a):

Потом четвертая, пятая волна, Господь наказывает за непослушание, беззаконие. Косячат несколько человек, а страдают все.
Мнение дурачка

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Потом четвертая, пятая волна, Господь наказывает

> за непослушание, беззаконие. Косячат несколько человек, а страдают

> все.

Мнение дурачка

—————————————

Сам то давно с Лермонтова или только отвязался от койки ?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Гость|13.06.2021 12:51|

>

> Потом четвертая, пятая волна, Господь наказывает за непослушание,

> беззаконие. Косячат несколько человек, а страдают

> все.

Господь.Послушание?

> Это что за ересь послушание.

> Шли бы вы батенька в свои храмы.

=================================

Вам дорогой товарищ в монастырь бы надо наведаться, ушли вы далеко от заповедей Божьих, там вас просветят что это такое.

Гость||

Гость писал(a):

Сам то давно с Лермонтова или только отвязался от койки ?
Пердëж навальниста

Гость||

Баранов можно только плеткой заставить. Своего ума нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте