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В стране и мире

Россиянам назвали месячную сумму хищения телефонными мошенниками

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал месячную сумму хищения телефонными мошенниками. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около восьми тысяч рублей. Кузнецов добавил, что один мошеннический колл-центр осуществляет от трех до семи тысяч звонков в сутки, при этом в половине случаев операторы не дозваниваются. Эксперт уточнил, что срабатывает только один процент звонков.

По данным Центробанка, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в прошлом году выросло почти в два раза по сравнению с 2019-м. В большинстве случаев (84 процента) злоумышленники связываются со своими жертвами по телефону.

26 мая в Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. «Я считаю, что у нас есть все шансы, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», - сказал он. По мнению Кузнецова, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.

Источник — lenta.ru
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