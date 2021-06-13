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В стране и мире

Российских студентов предложили автоматически считать безработными

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Ректор Российского технического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж обратился к министру труда Антону Котякову с предложением автоматически считать выпускников вузов безработными и выплачивать работодателям субсидии за их трудоустройство, пишет РБК.

Механизм субсидирования работодателей за трудоустройство граждан, состоящих в центре занятости, был запущен в январе 2021 года. Он предусматривает выплаты в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого человека - по состоянию на 2021 год, 38376 рублей.

Предполагается, что такая мера будет стимулировать компании нанимать и сохранять в штате безработных. Выплаты производятся в три этапа: после того, как новый сотрудник отработает один, три и шесть месяцев.

По прогнозам премьер-министра Михаила Мишустина, субсидии позволят трудоустроить 220 тысяч человек. В федеральном бюджете предусмотрены расходы в размере 12 миллиардов рублей.

По словам Куджа, ситуация с трудоустройством студентов и выпускников вузов остается напряженной, даже несмотря на снижение кризисных явлений в экономике в целом. Выпускники 2019 года, по мнению ректора РТУ МИРЭА, в настоящий момент являются наиболее уязвимой категорией участников рынка труда.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Выплаты на детишков до 14 лет или до 16? А дальше новый налогоплательщик должен работать, для того они и нужны.

Имя: Гость
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