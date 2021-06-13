Пьяным россиянам захотели запретить выгуливать домашних животных

13.06.2021 | 08:03

Правительство поддержало законопроект сенаторов, предусматривающий запрет для россиян в пьяном виде и детей до 14 лет выгуливать домашних животных. Об этом пишут «Известия».

Документ, разработанный сенаторами Алексеем Майоровым, Татьяной Гигель и Виктором Новожиловым, предполагает внесение поправок в Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Его авторы предлагают наделить регионы правом устанавливать новые требования к содержанию домашних питомцев. Среди них: запрет на выгул животных лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и детям до 14 лет и устанавливать предельную длину поводка. Кроме того, для защиты интересов жителей многоквартирных домов регионам хотят разрешить регулировать количество питомцев в квартире и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.

В положительном заключении кабмина к законопроекту отмечается, что его содержание следует конкретизировать, «поскольку неясно, о каких именно животных идет речь», а также посмотреть на соответствие другим законодательным нормам.

Кроме того, правительство предлагает продумать финансирование новых полномочий регионов - в кабмине полагают, что инициатива потребует денег из-за увеличения числа сотрудников уполномоченных по этому вопросу органов. Сами же авторы документа в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечают, что его реализация не потребует дополнительных расходов.

По мнению главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, «с одной стороны, проблема безопасности действительно существует, с другой - это очень деликатная тема». Он напомнил, что регионы и сейчас могут устанавливать правила выгула животных, но если в Совете Федерации предлагают их конкретизировать, то в Госдуме изучат их предложения.

В «Единой России» инициативу назвали резонансной и требующей дополнительного обсуждения. При этом первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что в «ЕР» согласны с запретом пьяным выгуливать собак, особенно бойцовских пород. В ЛДПР законопроект готовы поддержать, однако, как подчеркнул зампред фракции Ярослав Нилов, ее необходимо обсуждать с зоозащитниками, активистами и чиновниками, «чтобы не вызвать негатива общества».

По мнению первого зампреда «Справедливой России» Михаила Емельянова, инициатива заслуживает поддержки, поскольку «граждане должны чувствовать себя в безопасности и не страдать от нерадивых хозяев». В КПРФ эту точку зрения разделяют, однако член партии Николай Арефьев полагает, что это не первоочередная проблема, требующая решения.

Ранее сообщалось, что питомцы россиян оказались под угрозой из-за запрета на импорт кормов для кошек, собак и остальных животных из США, Германии, Испании и других стран. По словам представителей Союза предприятий зообизнеса, это не только создает риски для здоровья питомцев, но также может привести к росту цен и банкротству зоомагазинов и ветеринарных клиник.