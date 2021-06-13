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В стране и мире

Песков ответил на вопрос о возможном введении длинных выходных в России

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Решения по введению длинных выходных на федеральном уровне пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, во всех регионах России.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за сложной ситуации с коронавирусом. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). В организациях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью - с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания навынос.

Комментируя указ Собянина, Песков заявил, что таким образом мэр Москвы реализует свои особые полномочия.

За минувшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала 2021 года.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Одна ненависть к ним

Гость||

Песков прикольно усами шевелит.

Гость||

Пусть он скажет, куда салюты дел!

Гость||

Уже похож на участника викторины "Что, где, когда" , осталось хрустальную сову у Друзя отобрать и ему отдать на вечное хранение.

Гость||

Конечно нет, денег жалко на выходные, оплачивать придётся плюс руки выкручивать работодателям...

Гость||

Московские господа должны отдыхать, пока замкадыши вкалывают. Очень справедливое, толково придуманное решение партии и правительства! Безусловно, одобрямс!

Гость||

Ну Собянин как граф Монте-Кристо, денег казённых девать некуда,давай выходные обьявлю, пусть народ дома сидит, таблетки пьёт, телевизор смотрит, а в частности рекламу о пользе прививок.

Гость||

Гарант мечтает к осени 60% народа вакцинировать и закрыть тему, но у населения другие планы.

Гость||

Хорошо бы к осени вся шатия-братия воровская на лафетах прокатилась

Гость||

Гость писал(a):

Московские господа должны отдыхать, пока замкадыши вкалывают
Так переезжай в Мск, вакансий там много, в чём проблема

Гость||

Гость писал(a):

Гарант мечтает к осени 60% народа вакцинировать и закрыть тему, но у населения другие планы.
Мнение навальниста

Гость||

Кто такие навальнисты?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Гарант мечтает к осени 60% народа вакцинировать и

> закрыть тему, но у населения другие планы.

Мнение навальниста

А у тебя вообще нет мнения ибо туп как пробка.

Гость||

А ему его мнение ещё не озвучили по ТВ. Потом ответит.

Имя: Гость
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