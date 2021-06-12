В стране и мире

В России стали больше умирать от алкоголя

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В минувшем году в России значительно выросло количество смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя. По данным Росстата, оно достигло 50 435, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает РБК.

При этом в 2019-м, напротив, наблюдалась положительная динамика — снижение смертности более чем на 1,3 тысячи человек, или почти на 2 процента. Такая же ситуация сложилась и со смертями, связанными с психическими расстройствами. Снижение на 5 процентов в 2019 году и рост сразу на 20 процентов, до 24 159 человек, в 2020-м.

О росте смертности от алкоголя предупреждали в Минздраве. В мае прошлого года глава ведомства Михаил Мурашко указывал, что из-за введенного режима самоизоляции потребление спиртных напитков выросло на 2-3 процента.

В феврале Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя сообщал, что в 2020 году потребление водки в стране достигло 4,9 литра на душу человека, что на 2 процента больше, чем годом ранее. В лидирующей по этому показателю Сахалинской области потребление достигло 12,4 литра на душу человека.

Ранее член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил административно ограничить количество спиртного, которое гражданин может приобрести в год. По его мнению, продавать следует не более пяти литров алкоголя в год.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Новость России,

Сегодня во Львовской фан зоне за каждый гол Бельгии в ворота России , биндеровцы будут бесплатно раздавать и наливать пиво.всем желающим

Гость||

Пьют не так же просто, хотят в винном угаре уйти от проблем, которых всё больше и больше ...А самое то главное, их никто решать не хочет, кто обязан этим заниматься в виду специфики своей работы и занимаемой должности. Вот это уже пугает.

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