Россияне начали хуже относиться к наличным деньгам

12.06.2021 | 11:38

За полный отказ от наличных денег выступают 18 процентов россиян, за прошедший год их количество выросло на 6 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, на который ссылается РБК.

Еще 17 процентов участников исследования затруднились дать какой-то ответ, а не готовы расстаться с наличностью 65 процентов. В 2020 году противников отказа было 78 процентов, не смогли ответить на вопрос 10 процентов респондентов.

В материале отмечается, что, несмотря на рост желающих отказаться от наличности, их доля пока не достигла максимума в 21 процент, зафиксированного в 2014 году.

Чаще всего от наличных денег хотели бы отказаться граждане младше 24 лет (36 процентов), люди в возрасте от 25 до 34 лет (18 процентов) и люди старше 45 лет (12 процентов). Кроме того, существует зависимость интереса к наличным от величины доходов. Чем они ниже, тем наличные нужны меньше. За отказ от них выступают 21 процент с заработком менее 30 тысяч рублей, 17 процентов с заработком 30-50 тысяч рублей и 13 процентов среди всех остальных.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) первый зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов предположил, что полностью отказаться от наличных страна сможет через 20-30 лет, а на смену им придет цифровой рубль.