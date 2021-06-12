В стране и мире

Россияне начали хуже относиться к наличным деньгам

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За полный отказ от наличных денег выступают 18 процентов россиян, за прошедший год их количество выросло на 6 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, на который ссылается РБК.

Еще 17 процентов участников исследования затруднились дать какой-то ответ, а не готовы расстаться с наличностью 65 процентов. В 2020 году противников отказа было 78 процентов, не смогли ответить на вопрос 10 процентов респондентов.

В материале отмечается, что, несмотря на рост желающих отказаться от наличности, их доля пока не достигла максимума в 21 процент, зафиксированного в 2014 году.

Чаще всего от наличных денег хотели бы отказаться граждане младше 24 лет (36 процентов), люди в возрасте от 25 до 34 лет (18 процентов) и люди старше 45 лет (12 процентов). Кроме того, существует зависимость интереса к наличным от величины доходов. Чем они ниже, тем наличные нужны меньше. За отказ от них выступают 21 процент с заработком менее 30 тысяч рублей, 17 процентов с заработком 30-50 тысяч рублей и 13 процентов среди всех остальных.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) первый зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов предположил, что полностью отказаться от наличных страна сможет через 20-30 лет, а на смену им придет цифровой рубль.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хуже, да щас. Мои наличные всегда со мной и никакого отслеживания покупок

Гость||

Гость писал(a):

Мои наличные всегда со мной и никакого отслеживания покупок
Анекдот про неуловимого ковбоя слышал?

Имя: Гость
Комментарий:

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