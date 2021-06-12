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Российская семья пропала во время отдыха на озере

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Семейная пара пропала во время отдыха на озере Ханка в Приморском крае, их трехлетнего ребенка нашли в надувной лодке в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 10 июня семья из трех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера недалеко от села Камень-Рыболов. На следующий день местные жители, не обнаружив туристов в разбитом лагере, начали поиски. В семи километрах от места привала они нашли надувную лодку с оторванным мотором, в ней находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по пункту а части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. На месте происшествия работают следователи.

Источник — lenta.ru
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