В стране и мире

Половина россиян отказалась видеть в своем гражданстве что-то хорошее

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Почти половина россиян (48 процентов) не видит в самом факте своего гражданства что-то хорошее для себя. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, проходившего с декабря 2020 года, пишет РБК.

Четверть респондентов (24 процента) говорят об обиде, а еще у 4 процентов присутствует ущемленность или неполноценность. Авторы исследования отмечают, что в 2017 году обиженных было только 15 процентов.

Остальные 24 процента из этой половины утверждают, что не испытывают никаких чувств из-за своего гражданства. Чаще всего так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, среди них доля индифферентных составляет 33 процента.

У 49 процентов участников исследования наличие российского паспорта вызывает положительные эмоции. Из них о гордости говорят 29 процентов, а о спокойной уверенности — 20 процентов. Больше других гордятся страной граждане старше 60 лет, которые находятся на пенсии и не работают (40 процентов), а также работающие пенсионеры (31 процент). В то же время работающие пенсионеры чаще говорят об обиде на страну, чем неработающие, — 30 против 24 процентов.

Наибольшую гордость гражданство вызывает у жителей Уральского и Центрального федеральных округов — 35 и 33 процента соответственно. О спокойной уверенности чаще заявляют жители Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов — по 23 процента. А вот обижены на страну сильнее всего в Дальневосточном федеральном округе — 25 процентов.

Равнодушнее других оказались жители Северо-Кавказского федерального округа (для 40 процентов факт гражданства не имеет значения) и Северо-Западного (31 процент). Как отмечают политологи, этот факт объясняется иным жизненным укладом на Северном Кавказе и близостью к границе с Европой областей СЗФО.

Социологи выявили зависимость отношения к гражданству от финансового положения. Как оказалось, чем оно лучше, тем чаще граждане говорят об ущемленности и неполноценности. А вот в наименее обеспеченной категории, где денег не хватает даже на питание, гордятся страной 29 процентов россиян. В средней категории с точки зрения обеспеченности больше всего равнодушных ответов — не испытывают никаких эмоций по поводу гражданства 27 процентов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что о празднике День России знают 73 процента граждан, а поводом для гордости чаще всего является армия и флот (24 процента) и народ (9 процентов).

Источник — lenta.ru
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Гость||

Что-то не так с этими социологами.

Гость||

Сколько не говори "халва",во рту слаще не станет.

Гость||

Полицейское государство. Грубейшие нарушения прав и свобод людей.

Гость||

Депутат Пензенской гордумы от КПРФ раскритиковал полицию за избиения протестующих

Депутат Пензенской городской Думы от КПРФ Андрей Жданников, выступая 11 февраля на заседании комиссии по безопасности и городскому хозяйству, подверг критике действия сотрудников полиции, которые в ходе акций протеста несистемной оппозиции 23 и 31 января, действовали слишком жёстко. В частности он акцентировал внимание на задержаниях случайных прохожих, избиениях людей в автозаках и незаконной процедуре дактилоскопии, которой подвергали задержанных.

На комиссии с отчётом о результатах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по городу Пензе за 2020 год выступил заместитель начальника городской полиции, полковник Андрей Гаврюшин, который непосредственно руководил задержаниями людей на акциях протеста 23 и 31 января. Напомним, что в ходе акций было задержано более 100 человек, почти все они были привлечены к административной ответственности и получили наказания в виде штрафов или обязательных работ.

 

Депутат от КПРФ Андрей Жданников попытался выяснить, почему полицейские действовали слишком жёстко при задержаниях людей. Однако Андрей Гаврюшин ответил, что он выступает с докладом о работе полиции за 2020 год и дал понять, что отвечать на вопросы, связанные с акциями протеста, не намерен. Он добавил, что полиция действовала в рамках законодательства.

Андрей Жданников хоть и не получил ответы на свои вопросы, но в выступлениях перечислил факты, которые стали известны ему из публикаций СМИ и от самих задержанных участников митингов.

 «Я понимаю прекрасно, что эти вопросы неудобны. Человек выполняет приказы, но всё-таки я должен заострить внимание на этой теме, так как полиция у нас должна следить за законностью и сама должна соблюдать закон. А у нас людей задерживают непонятно за что, избивают их по дороге в отделы полиции, дактилоскопию делают, которую обычно делают в рамках уголовного дела. Такого не должно быть в нашей стране. Полиция должна защищать граждан», - отметил Андрей Жданников.

Он также обратил внимание на двойные стандарты в действиях правоохранительных органов.

«Почему одним можно, а другим нет? 2 февраля активисты «Молодой гвардии Единой России» с белыми флагами вышли на митинг, почему-то рядом с ними не было ОМОНа с дубинками, их не разгоняли, хотя это была несогласованная с администрацией акция. Почему так? Одних мы разгоняем, увозим, заводим административные дела, судим. А другие у нас спокойно собираются, фотографируются с флагами, прыгают, флешмобы устраивают. Это, как минимум, несправедливо», - подчеркнул депутат-коммунист.

Напомним, что 2 февраля в Пензе прошёл несанкционированный митинг, в котором приняли участие представители власти и молодёжной организации «Единой России». Накануне акции глава города Владимир Мутовкин предупредил депутатов городской Думы о незаконности проведения митинга, однако сам принял в нём участие.

 

Гость||

Люблю я Родину свою , но государство ненавижу. Чую, грядет все-таки 17й год и народный суд.

Гость||

Гаврюшина и Мамешина под следствие!

Гость||

Ну так откуда будет хорошее, ренту не платят, мол всё там в пособиях и субсидиях. Мол кормишь вас кормишь, а вы всё в лес смотрите как Агафья Лыкова и не желаете в упор видеть хорошее, неблагодарные вы ..

Гость||

россияне как и цыгане практически нигде не коренные народы, выдуманная Петром Первым национальность. кроме как маленьких частей некоторых центральных губерний , где они полностью заменили коренные народы или ассимилировали их.

хотя цыгане гордятся своим происхождением в отличие от россиян.

Гость||

Нет социальных лифтов, достойных з/п, пенсий, вот от этого и обида как у таможенника Верещагина.. Абдулла, когда уходить будешь, звякни, приду заберу что не жалко...вот так и живём.

Гость||

Ну, да. Нужно разделять мух и слонов. Страна-то у нас прекрасная- за одни размеры и природное разнообразие гордость берет, много светлых страниц в истории, выдающихся ученых, людей искусства. Единственное- и это видно в опросе, люди как будто стали черствее, циничнее и, что более страшно, безразличнее. Причины на поверхности- но всем пофиг.

Гость||

Гость писал(a):

Люблю я Родину свою , но государство ненавижу. Чую, грядет все-таки 17й год и народный суд.
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой. Почти все классики писали о монгольском происхождении выгребной ямы включая Пушкина и Лермонтова, и сегодня ничего не изменилось

и наблюдается закономерность, чем выше интеллект тем меньше гордости за Россию...

Гость||

Гость писал(a):

Страна-то у нас прекрасная- за одни размеры и природное разнообразие гордость берет
может быть.

но загажена пожалуй как никакая другая.

со всего мира везем мусор и ядерные и другие отходы а для экспорта ресурсов убиваем природу и экологию.

не даром в России одна из самых низких в мире продолжительносей в мире,

хотя должно быть как раз наоборот.

Гость||

Вместо хорошо продуманной идеологии, которая должна бы воспитывать Творцов для своей страны- получили моральное разложение (Дом2, премия МузТВ последний яркий пример), умственное разложение (ЕГЭ, наплевательское обоюдное отношение к учебе- и учителей, и учеников), подрывы пресловутых скреп- тут все стараются- и оппозиция с «разоблачениями» и лицемерные патриоты со своими странными акциями. Церковь свой авторитет подорвала при Кирилле. Остаётся только надеяться на сохранение духовности (тут и дух, и душа) в наших людях на генетическом уровне.

Гость||

Гость писал(a):

России одна из самых низких в мире продолжительносей в мире,
HS. жизни

Гость||

13:00 Черствее не то слово, некоторые окаменели уже как после взгляда медузы Горгоны, во как пропитаны окружающей действительностью.

Имя: Гость
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