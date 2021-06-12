В стране и мире

Названы самые популярные книги российских авторов

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Юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» занял первое место по популярности среди книг российских авторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования книжного сервиса MyBook.

На второй строчке расположился дебютный роман писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Третье место заняла автобиографическая повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

В топ-10 также пошли книги «Непобедимое солнце» и «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина, «Волшебный свет» Татьяны Устиновой, «Сад» Марины Степновой, «Лавр» Евгения Водолазкина, а также «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и «Пищеблок» Алексея Иванова.

Ранее россияне назвали роман писателя Владимира Набокова «Лолита» самой переоцененной книгой. Роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого оказался на второй строчке списка. Следом за ним расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Какое то барахло стали читать россияне, видимо мозги их не в силах переварить Набокова и Толстого. Зулейха под бояру лучше им идет.

Гость||

Кошмар, кто все эти люди?

Гость||

Гость писал(a):

кто все эти люди?
это теперь такие "песатели" популярны в России. Что-то еще нужно говорить о деградации людей?

Гость||

зобовидение с дурдомом 24/7 делает свое дело.

умные холопы власти не нужны.

нужны глупые и преданные.

еще геббельс сказал, дайте мне сми, и я народ превращу в стадо свиней.

Гость||

Самое крутое чтение-коменты про губера Ваню жулика.

Имя: Гость
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