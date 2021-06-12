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ГИБДД начнет визуально фиксировать разговоры водителей по телефону

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Сотрудники ГИБДД начнут визуально фиксировать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре. Об этом заявил глава Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает ТАСС.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал Митрошин, отвечая на вопрос о том, каким образом сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре будут отслеживать разговаривающих по телефону водителей.

Ранее в МВД России сообщили, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Особенно возмущает когда водители общественного транспорта болтают по телефону!

Гость||

Давно пора!

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