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В Госдуме поддержали идею повысить возраст для покупки оружия до 21 года

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В обществе есть запрос на повышение минимального возраста для покупки оружия с 18 до 21 года, поэтому данную идею можно поддержать. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 11 июня.

«Сегодня эксперты наблюдают позднее психологическое взросление человека. Как медики говорят, тело выросло, а психика не успевает. (…) Это объективное обоснование, эта тенденция наблюдается», — сказал он.

Он указал, что все инциденты со стрельбой в образовательных учреждениях были совершены лицами от 16 до 21 года.

«Причем почерк один и тот же, начиная от формы до содержания: оружие, позднее, не в час пик, а после часа пик прибытие в школу с ружьем, обувь, верхняя одежда и так далее», — отметил депутат.

Последний резонансный случай со стрельбой произошел 11 мая в Казани в гимназии №175. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.

Источник — lenta.ru
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Гость||

И в армию ребята пойдут с 21 года? А то в 18 лет психика еще неустойчива. Мало ли что...

Гость||

***в армию ребята пойдут ***

Оно того стоит,чтоб туда ходить?

Имя: Гость
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