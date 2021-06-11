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Россияне начали забывать о пенсиях

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В минувшем году число обращений граждан России за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалось заметно меньше ожидаемого уровня. У одной из организаций снижение составило 20 процентов, у другой, входящей в десятку крупнейших, около 50, пишет «Коммерсантъ».

Такую забывчивость участники рынка объясняют не только пандемией, но и нежеланием НПФ сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Сама тенденция прослеживается еще с 2019 года.

Проблемы начали возникать после повышения возраста выхода на пенсию, решение о котором было принято в 2018 году. Ведь если раньше основания по страховой и накопительной частям пенсии совпадали по времени (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), то с 2019 года у страховой они наступают позднее.

Отдельные НПФ считают, что не обязаны информировать граждан, так как за такие расчеты отвечает Пенсионный фонд России (ПФР). В некоторых случаях клиенты НПФ имеют основания выходить на пенсию досрочно, о чем организации знать не могут.

Как свидетельствует статистика Центробанка, в 2020 году объем выплат накопительной пенсии составил 16,18 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда выше, чем в 2019-м, где рост составлял 2,9 миллиарда. В 2021 году в первом квартале выплат оказалось даже меньше в годовом выражении — 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда годом ранее.

Проблемой остается и развитие дистанционных сервисов. Несмотря на требование регулятора предоставлять критически значимые услуги удаленно, некоторые фонды запустили систему электронных обращений только в конце года.

Однако сама по себе цифровизация полностью проблему не решит, ведь не все представители старшего поколения владеют компьютерной грамотностью. По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, если фонды не начнут напоминать своим клиентам, то те продолжат забывать, что имеют право на выплаты.

По данным Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составлял 16 789 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера — 17 535,98 рубля.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Скоро совсем забудем.

Гость||

Не, ну социальную то оставят, пять рублей на харчи наскребут, а за коммуналку субсидию будут начислять , а куда им деваться, положено.

Гость||

Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово и накопительная часть пенсии.

Конфуций

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если фонды не начнут напоминать своим клиентам, то те продолжат забывать, что имеют право на выплаты.
они давно уже в могиле, кому напоминать, покойникам???

после пенсионной реформы, редко какой пенсионер доживает до нее.

Гость||

По сравнению с 2013 годом реальные пенсии россиян упали с 310 долларов

До 200 в 2020 году по итогам Росстат, и повысили пенсионный возраст, поговаривают в думе о новом повышении.

Та же картина наблюдается и в размерах зарплат.

Гость||

Дорогая нефть позволила Норвегии поднять среднюю пенсию до 20 722 крон в мес (180 800 руб), минимальную - до 15 299 крон (133 500 руб). России дорогая нефть позволила увеличить число миллиардеров до 99 чел, вывести в офшоры более $1000 млрд

Гость||

Зато есть чем гордиться, во! видели какие орлы у нас, в Форбс со скоростью курьерского поезда ворвались ..трудяги наши.

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