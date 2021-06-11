Российским семьям дадут скидки на путешествия в поездах

Правительство предоставит российским семьям с детьми льготные тарифы для путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, билеты со скидкой смогут купить семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.
Также известно, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования. Билет можно будет купить в любом направлении для самостоятельного путешествия или организованного тура.
Тариф будет рассчитываться по специальной формуле — из стоимости билета по выбранному маршруту в купе вычтут 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне.
Уточняется, что программа рассчитана на поддержку внутреннего туризма, на нее уже выделено более 1,3 миллиарда рублей.
Ранее в апреле россиянам назвали самые популярные направления для отпуска с детьми. Так, наиболее востребованными регионами оказались Краснодарский край и Крым.
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