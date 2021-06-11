В стране и мире

Российским семьям дадут скидки на путешествия в поездах

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Правительство предоставит российским семьям с детьми льготные тарифы для путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, билеты со скидкой смогут купить семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

Также известно, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования. Билет можно будет купить в любом направлении для самостоятельного путешествия или организованного тура.

Тариф будет рассчитываться по специальной формуле — из стоимости билета по выбранному маршруту в купе вычтут 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне.

Уточняется, что программа рассчитана на поддержку внутреннего туризма, на нее уже выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее в апреле россиянам назвали самые популярные направления для отпуска с детьми. Так, наиболее востребованными регионами оказались Краснодарский край и Крым.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Как оформить?

Гость||

так и было ж всегда ))) Десткие билеты назывались. В чем новость то?

Гость||

Т.е. Пенза - Оренбург

купе - 8000₽

плацкарт - 2000₽

Дели, мелим, вычитаем...

купе - 7000₽

плацкарт 2000+доплачиваем за бельё и страховку...

Выходит, тем кому нужна эта помощь, на неё рассчитывать не могут...

От сюдова истина - "Без денег - денег не бывает!"

Гость||

Че за бред. Всегда были десткие билеты , а дети до 5 лет бесплатно без отдельного места. Выдают за бурную деятельность??? )))) Какая еще стоимость купе ))) Нет такой - есть билет )

Гость||

Это Раша детка. Посмотрите - еще и дороже станет, чем было по детскому тарифу покупать ))))

Гость||

По таким ценам ... хотя там директорат получает такие месячные з/п ... вся пенза должно постоянно ездить в москву и кутить в ресторане, дабы прокормить сей бомонд который отжал РЖД у русского населения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тариф будет рассчитываться по специальной формуле — из стоимости билета по выбранному маршруту в купе вычтут 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне.
Нижняя полка в купе 3500, верхняя 2500. Верхняя полка в плацкарте у туалета 600р, скидка 300р. 4 человека потратят за проезд 11000 т руб и по льготе вычтут 600р. Но на чае по 70р за стакан они свою скидку позорную заберут назад.

Гость||

Гость писал(a):

так и было ж всегда ))) Десткие билеты назывались. В чем новость то?
Создать видимость бурной деятельности чего-то для нищих семейств, чтб плодились и размножались, в том время, как другие дети из других семейств ходят в школу за 200 тыс в месяц, в меся, Карл. И кто ваши дети после этого, и есть ли еще желание рожать при таком неравенстве.

Гость||

А кто-то и жилье приобретает в столицах от 90 млн. стоимостью, а кому-то и 2 млн на конурку в дыре накопить тяжко, ипотеку оформляют, чтобы выплатить шесть...

Гость||

Гость писал(a):

и есть ли еще желание рожать при таком неравенстве.
Зато у них кешбек за нищий лагерь и на боковушку в плацкарте у туалета скидка.

Имя: Гость
Комментарий:

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