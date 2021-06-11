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Подарившие детям по тарелке и мылу российские чиновники объяснились

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Подарки в виде тарелки и мыла, которые получили ко Дню защиты детей дети с ограниченными возможностями здоровья, были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщается в комментарии официального аккаунта администрации Аромашевского района Тюменской области во «Вконтакте».

«Подарки формировались с учетом мнения родительского актива собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и др.)», — объяснили чиновники.

Ранее сообщалось, что детям с ограниченными возможностями из Тюменской области подарили по тарелке и мылу. Местные власти объяснили, что денег не было, поэтому решили купить что-то универсальное. Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Куда свалить бы из скрепостана

Гость||

Что нельзя было вместо мыла, эклер хотя бы один подарить. Эх, вот жмоты, детей-инвалидов за людей не считают, где мы живём?

Гость||

Где-то недавно по пакетику майонеза спонсоры отстегнул,а тут тарелку с куском аллергенного мыла. Вот отметили детишек-инвалидов! Есть у людей совесть?

Гость||

А ведь проведено по бумагам как на самом деле.Да и эти тарелки с мылом скорее всего у накосячивших коммерсов отжаты.Распил во всей красе,неизменно превосходный результат.

Гость||

Как будто среди чинков постоянно проводят кастинг дебилов, как любой чинок точно дебил

Гость||

17:44 Не дебилов. Паразитов.

Гость||

А я хочу сказать спасибо соцзащите Первомайского района и студии "Умный трюфель". Для детей с ОВЗ 1 июня провели мастер-класс по выпечке булочек с корицей, устроили чаепитие и подарили сладости. Дочери понравилось.

Большой контраст с этой новостью или новогодним праздником, где депутат городской думы отодвинул Деда Мороза и сам вручал подарки детям, на камеру. Еще и речь толкнул. Для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет.

Гость||

Какой позор ...откуда же эту поганую едресню набирают? с какой скотобазы? Мало того что не грамотные, так ещё оказывается и бездушные вовсе с полным отсутствием такта. Надеюсь весь бомонд уволен с записью в трудовую книжку - просто кретин.

Гость||

Гость писал(a):

где депутат городской думы отодвинул Деда Мороза
Фамилию назовите! Дай те ка угадаю, поди с едресни ? Те всегда любят даже за чужие копейки выделиться и себе орден попросить на грудь.

Имя: Гость
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