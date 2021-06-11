Подарившие детям по тарелке и мылу российские чиновники объяснились

11.06.2021 | 14:22

Подарки в виде тарелки и мыла, которые получили ко Дню защиты детей дети с ограниченными возможностями здоровья, были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщается в комментарии официального аккаунта администрации Аромашевского района Тюменской области во «Вконтакте».

«Подарки формировались с учетом мнения родительского актива собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и др.)», — объяснили чиновники.

Ранее сообщалось, что детям с ограниченными возможностями из Тюменской области подарили по тарелке и мылу. Местные власти объяснили, что денег не было, поэтому решили купить что-то универсальное. Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.