Мурашко допустил изменения в лечении коронавируса из-за индийского штамма

11.06.2021 | 14:16

Из-за скорости распространения индийского штамма коронавируса схемы лечения могут измениться. Это допустил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе из-за более высокой скорости его распространения», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России является несоблюдение мер безопасности и масочного режима. По его словам, меры надо соблюдать до формирования коллективного иммунитета, который является основополагающим для блокирования распространения инфекции.

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев — 12 505.