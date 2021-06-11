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Мурашко допустил изменения в лечении коронавируса из-за индийского штамма

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Из-за скорости распространения индийского штамма коронавируса схемы лечения могут измениться. Это допустил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе из-за более высокой скорости его распространения», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России является несоблюдение мер безопасности и масочного режима. По его словам, меры надо соблюдать до формирования коллективного иммунитета, который является основополагающим для блокирования распространения инфекции.

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев — 12 505.

Источник — lenta.ru
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