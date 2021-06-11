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Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

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Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесен на 2022 год. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что даты изменили по требованию Роспотребнадзора Московской области. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Следующее «Нашествие» пройдет в том же месте с 29 по 31 июля.

«Спасибо нашим артистам, которые продвигали фестиваль в СМИ и своих соцсетях! Спасибо Правительству Московской области и администрации Серпухова, которые приняли нас с распростертыми объятиями и сейчас ждут фестиваль в 2022 году! Спасибо нашим зрителям, которые не сдавали билеты, когда нам было тяжелее всего и этим сильно поддержали нас!», — заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Объявить их экстремистами, хватит шествий-нашествий.

Гость||

Вот уроды

Гость||

Гость писал(a):

Объявить их
правильно! слушают не пойми что там. Пусть вон хор народной самодеятельности слушают. И патриотично, и прилично!

Гость||

Ага, Бабкину пусть слушают, песни русские народные, хороводные ...во поле берёза стояла, во поле кудрявая стояла ...

Имя: Гость
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