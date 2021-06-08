В стране и мире

В работе крупнейших интернет-ресурсов произошел необъяснимый масштабный сбой

Печать

В работе нескольких популярных онлайн-сервисов произошел необъяснимый масштабный сбой. Как сообщается на сайте DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Больше всего сообщений о неполадках в работе поступило от пользователей Twitch. О сбоях в работе платформы написали почти две тысячи человек. 75 процентов из них не смогли зайти на сайт, 21 процент пожаловались на проблемы со входом в систему. У остальных не загружались видеоролики.

О проблемах с доступом к Reddit сообщили более 400 человек. Практически у всех не загружался сайт. Юзеры GitHub и Spotify также столкнулись с неполадками, связанными с загрузкой сайта и авторизацией в системе. Кроме того, 44 процента пользователей Spotify, пожаловавшихся на сбои, не смогли загрузить музыку.

Проблемы с загрузкой и доступом испытывают и сайты известных международных изданий и телеканалов. Среди них «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News.

Менеджер Financial Times сообщил в Twitter, что это связано с массовым сбоем у провайдера Fastly. Представитель Fastly подтвердил эту информацию, указав на то, что сбой произошел в CDN. Эту инфраструктуру множество сайтов используют для хранения изображений.

В понедельник, 7 июня, на масштабный сбой пожаловались пользователи Mail.Ru. Несколько тысяч человек отметили, что не смогли зайти на сайт, авторизоваться и воспользоваться почтой.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте