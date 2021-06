В работе крупнейших интернет-ресурсов произошел необъяснимый масштабный сбой

08.06.2021 | 14:27

В работе нескольких популярных онлайн-сервисов произошел необъяснимый масштабный сбой. Как сообщается на сайте DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Больше всего сообщений о неполадках в работе поступило от пользователей Twitch. О сбоях в работе платформы написали почти две тысячи человек. 75 процентов из них не смогли зайти на сайт, 21 процент пожаловались на проблемы со входом в систему. У остальных не загружались видеоролики.

О проблемах с доступом к Reddit сообщили более 400 человек. Практически у всех не загружался сайт. Юзеры GitHub и Spotify также столкнулись с неполадками, связанными с загрузкой сайта и авторизацией в системе. Кроме того, 44 процента пользователей Spotify, пожаловавшихся на сбои, не смогли загрузить музыку.

Проблемы с загрузкой и доступом испытывают и сайты известных международных изданий и телеканалов. Среди них «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News.

Менеджер Financial Times сообщил в Twitter, что это связано с массовым сбоем у провайдера Fastly. Представитель Fastly подтвердил эту информацию, указав на то, что сбой произошел в CDN. Эту инфраструктуру множество сайтов используют для хранения изображений.

В понедельник, 7 июня, на масштабный сбой пожаловались пользователи Mail.Ru. Несколько тысяч человек отметили, что не смогли зайти на сайт, авторизоваться и воспользоваться почтой.