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Россиянам назвали способ засудить соседей за курение

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Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго назвал газете «Аргументы и Факты» правовые основания для подачи в суд иска в отношении курящих соседей. По словам юриста, способ получить от курильщиков денежную компенсацию, действительно, существует.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» гарантирует право человека на благоприятную среду без такого дыма, указал юрист. Жилищный кодекс в свою очередь указывает на то, что пользоваться жильем человек должен с соблюдением прав и законных интересов соседей, экологических и иных требований, добавил он.

«То есть собственник может курить в своей квартире или на балконе, если это не мешает соседям», - заявил Корчаго. В противном случае, согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, «суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда», заключил юрист.

Ранее в Минздраве заявили, что пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и даже на способность к репродукции. Особенно это касается детей и подростков. Такой вид курения повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление, возникновение предрасположенности к тахикардии.

Источник — lenta.ru
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Гость||

"...Гильдии российских адвокатов..." - это еще что за конторка? Сам себе начальник? Есть ФПА, все остальное-местечковая хрень! Типа мирзояновской конторы, или-труновских "рыцарей"!

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