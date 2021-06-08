Российский урожай пшеницы оказался под угрозой

08.06.2021 | 16:56

Власти Краснодарского и Ставропольского края пожаловались в министерство сельского хозяйства на серьезный рост цен на минеральные удобрения, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех участников оперативного штаба при ведомстве, где обсуждали этот вопрос 3 июня.

На подорожание также указывают представители сельскохозяйственной отрасли. Там видят угрозу для урожая следующего года, которую создаст снижение объема использования удобрений. Качество урожая упадет, в нем снизится доля продовольственной пшеницы, говорит председатель совета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко. Угроза есть и для озимых культур. В результате конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке снизится, полагает специалист.

Информацию о жалобе администраций Краснодарского и Ставропольского края подтвердили в региональных министерствах сельского хозяйства. Глава Минсельхоза Краснодарского края Владимир Ситников также сообщил, что обращение по поводу роста цен направлено и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Один из основных видов фосфорного удобрения, аммофос, за год подорожал вдвое, сказал он. «Карбамид подорожал на 38 процентов (до 17 600 рублей), а сульфоаммофос - на 96 процентов, до 34 290 рублей (за тонну - прим. «Ленты.ру»)», - добавил глава регионального ведомства.

Данные Минсельхоза свидетельствуют о проблемах и в других российских регионах, в частности в Волгоградской и Челябинской областях. При этом производители удобрений утверждают, что цены на их продукцию выросли не так значительно. В отраслевой ассоциации говорят, что рост в мае остался в пределах пяти процентов, и выступают против искусственного административного регулирования цен.

Министерство промышленности и торговли также считает, что подорожание минеральных удобрений в мае не превысило пяти процентов. Не видят необоснованного роста цен и в ФАС. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует сельское хозяйство, сообщил, что меры по стабилизации цен и поддержке аграриев обсудят в правительстве.

Власти уже обращали внимание на подорожание минеральных удобрений. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 5 апреля отмечал, что вопрос поднимался на уровне руководства правительства. Дефицита, по его словам, не прогнозировалось.