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Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке

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В Пакистане больничный охранник выдал себя за врача и сделал операцию 80-летней пациентке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце мая 2021 года Мухаммад Вахид Батт (Muhammad Waheed Butt), охранник больницы, притворился врачом и наладил контакт с родными пациентки Шамимы Бегум (Shameema Begum). Он втерся к ним в доверие, предложил провести операцию на спине и потребовал денег.

Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал Бегум в паре с больничным техником.

После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны. Эти визиты также были платными.

Несмотря на приезды «хирурга», спустя время кровотечение и боли усилились. Родственники доставили Бегум в больницу для оказания помощи, однако спасти женщину не удалось.

После смерти пациентки выяснилось, что она попала под нож к охраннику, а не к хирургу. Более того, это не первый случай, когда Батт выдавал себя за врача. Согласно сведениям сотрудников больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.

«Мы не можем постоянно следить за тем, что делает каждый врач. У нас большая больница», — прокомментировал произошедшее в лечебном учреждении сотрудник больницы, не пожелавший называть свое имя.

Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.

Ранее сообщалось, что во Франции безработный от скуки притворился врачом в больнице. 46-летний мужчина ходил по различным отделениям в медицинском халате и со стетоскопом на шее, которые предварительно стащил в больнице.

Источник — lenta.ru
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