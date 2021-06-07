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В стране и мире

Власти объяснили невозможность помогать бедным россиянам продуктами

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко объяснила, почему власти не видят возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией обошелся бы слишком дорого, сообщает РИА Новости.

Чиновница оценила расходы на администрирование в десятки миллиардов рублей, при этом в правительстве не представляют, как ее можно снизить. Необходимо следить и за тем, что помощь получают те, кому она реально нужна, и за тем, чтобы продовольствие было российского производства.

По мнению Абрамченко, составить список нуждающихся было бы не очень сложно, такую информацию мог бы дать Минтруд. Но вот вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи куда сложнее, ведь это должны быть такие категории, которые люди с низкими доходами не могут себе позволить - белок, рыба, овощи и фрукты, мясо.

Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годов. В 2014 году Минпромторг выступил с предложением создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. Предполагалось зачислять средства на специальные карты, покупать на которые можно только продукты питания определенных позиций.

На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, обсуждение возобновилось. Ввести продуктовые карточки предлагали эксперты, отраслевые ассоциации и депутаты Госдумы.

Однако в начале июня Госдума в первом чтении отклонила соответствующий законопроект за авторством фракции ЛДПР и двух сенаторов. Правительство выдало на него отрицательный отзыв. В нем, в частности, говорится, что остается неясным социально-экономический эффект инициативы.

Источник — lenta.ru
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Гость||

База есть, кто и сколько получает пенсии известно. в чем проблема просто деньги перевести дополнительные?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госдума в первом чтении отклонила соответствующий законопроект... Правительство выдало на него отрицательный отзыв. В нем, в частности, говорится, что остается неясным социально-экономический эффект инициативы.
Накормить голодающих людей -это для них в думе уже не эффект, им это не важно.?.?.?

Гость||

ПРоблемы нет никакой.В соц.защите есть все сведения по малообеспеченным.так что могут предоставить.Достаточно составить о

обычный список продуктов и вопрос решен. Это просто не хотят.

Гость||

Гость писал(a):

Накормить голодающих людей -это для них в думе уже не эффект, им это не важно.?.?.?
Так для правильного голосования это не нужно, как из АП позвонят, столько голосов и нарисуют. Можно и совсем не голосовать, всё равно известно кто победит.

Гость||

Все порядочные страны смеются и не уважают жулика

Гость||

penzainform.ru писал(a):

власти не видят возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией обошелся бы слишком дорого,
А содержание госдумы с ее аппаратом помощников, бумажками, госмашинами и квартирами разве за год дешевле обходится стране? А какие законы они нам принимают?

Гость||

Ну на нет и суда нет. То есть в процессе зараты превысят саму помошь?

Гость||

Еще больше патриотизьму надоть,и можно вообще никого не кормить.КНДР в пример.

Гость||

Гость писал(a):

Еще больше патриотизьму надоть
Возраст, с которого дети смогут вступить в "Юнармию", снизят с восьми до шести лет.

Почему только с шести?!

Что значит "смогут"?

Какой позорный либерализм!

Записывать прямо в роддоме, всех, поголовно.

Сразу выдавать форму и прямо из роддома отправлять умирать за вождя и державу.

Гость||

В Петербурге пожилая женщина ездит по магазинам, пекарням, ей выдают где то продукты с истекающим сроком годности, где то просто свою продукцию дают безвозмездно. А она развозит все это нуждающимся старикам, инвалидам. Так что вот так - только сами, только люди. Тогда все получается.

Гость||

Гость писал(a):

То есть в процессе зараты превысят саму помошь?
сами посчитайте - гендиректор с окладом в миллион, секретарша, главбух, главкадр, главинженер, зам гендиректора - 5 замов, водитель, и прочие нужные лица. Без этого госкорпорация разве бывает?

Гость||

Казалось бы,а при чем тут Ротенберги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

составить список нуждающихся было бы не очень сложно, такую информацию мог бы дать Минтруд. Но вот вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи куда сложнее, ведь это
нюша и рояль. им даже искусственный интеллект не поможет. практики же во всем мире не было-нет-не будет. не стоит и выпендриваться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годо
Не надо нам электрон. карточек, дайте людям достойные пенсии и пособия и пораньше, а не в 65 лет.

Гость||

Невозможность обьяснили, это они могут, целая структура сидит объяснителей. А как же они бедность собрались победить? без вкладывания средств, победить что либо невозможно или уже изобрели ноу-хау и скрывают, а?

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Имя: Гость
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