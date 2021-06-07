Власти будут отслеживать переводы россиянам из «враждебных» стран

07.06.2021 | 16:29

Госдума 8 июня рассмотрит поправки к закону о противодействии отмыванию денег, пишет «Коммерсантъ». В частности, они наделят власти правом отслеживать переводы в Россию из «враждебных» стран.

Какие именно страны стоит считать «враждебными», пока неизвестно - их перечень будет утвержден позднее и станет закрытым. Как будут официально называться такие страны, в документе также не уточняется.

Ответственным за отслеживание переводов в адрес россиян из «враждебных» стран станет Росфинмониторинг. Этот подведомственный напрямую президенту орган отвечает главным образом за борьбу с отмыванием денег. Также он ведет перечень граждан, признанных террористами и экстремистами, блокируя их счета.

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента вместе с еще одним документом, который вводит запрет на участие российских граждан в деятельности нежелательных организаций за рубежом. По мнению авторов, такие организации готовят россиян к вмешательству в выборы, массовым беспорядкам и помогают организовать несанкционированные акции.

Ранее президент Владимир Путин своим указом ввел понятие «недружественных» государств, которым запрещено нанимать в свои дипломатические представительства в России местных граждан, а также подданных третьих стран. На данный момент в списке значатся США и Чехия.