В России предложили наказывать собственников за шумных арендаторов

07.06.2021 | 12:09

Жилищный кодекс планируют дополнить новой статьей, согласно которой российских собственников будут наказывать за шумных арендаторов. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на пленарном заседании 8 июня 2021 года в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», - заявил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно предложению парламентариев, хозяина квартиры могут оштрафовать, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности. Авторы законопроекта пояснили, что в настоящее время такой ответственности не предусматривается. Отмечается, что думский комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил инициативу, но высказал серьезные замечания, которые будут учтены ко второму чтению, в частности, неточность формулировок и оценочные суждения.

Хозяин жилья также будет нести ответственность перед соседями за порчу их имущества. Однако в документе не указано, на кого будут налагать взыскание, если квартира находится в долевой собственности или во владении государства, регионов или муниципалитетов.

Ранее адвокат Владислав Кочерин посоветовал обращаться в суд, чтобы решить вопрос с курящими соседями. Он призвал решать конфликты мирно и подчеркнул, что собственники имеют право курить в своих квартирах, если это не влияет на жизнь соседей. В противном случае жильцы могут обратиться в правоохранительные органы и заявить о посягательстве на здоровье.