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В стране и мире

В России предложили наказывать собственников за шумных арендаторов

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Жилищный кодекс планируют дополнить новой статьей, согласно которой российских собственников будут наказывать за шумных арендаторов. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на пленарном заседании 8 июня 2021 года в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», - заявил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно предложению парламентариев, хозяина квартиры могут оштрафовать, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности. Авторы законопроекта пояснили, что в настоящее время такой ответственности не предусматривается. Отмечается, что думский комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил инициативу, но высказал серьезные замечания, которые будут учтены ко второму чтению, в частности, неточность формулировок и оценочные суждения.

Хозяин жилья также будет нести ответственность перед соседями за порчу их имущества. Однако в документе не указано, на кого будут налагать взыскание, если квартира находится в долевой собственности или во владении государства, регионов или муниципалитетов.

Ранее адвокат Владислав Кочерин посоветовал обращаться в суд, чтобы решить вопрос с курящими соседями. Он призвал решать конфликты мирно и подчеркнул, что собственники имеют право курить в своих квартирах, если это не влияет на жизнь соседей. В противном случае жильцы могут обратиться в правоохранительные органы и заявить о посягательстве на здоровье.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А что это сверху от статьи на фотографии изображено?

Гость||

Гость писал(a):

А что это сверху от статьи на фотографии изображено?
Затычки смазанные "ЗвёздочкойЁ. Одна Лузгину вторая Иванкину.

Гость||

наконец-то

Гость||

Гость писал(a):

А что это сверху
Эх, дярёвня! Это - беруши!

Гость||

Гость писал(a):

Это - беруши!
Ты уверен? Почему? Как часто ты ими пользуешься и в каких случаях?

Гость||

А что делать если соседи сверху такие??? На них управа есть? Детеныш просыпается в 6 утра и носится в догонялки, топот ужасный, и без разницы выходной или нет. И вечером у них догонялки в 21.30-22ч. При чем все дома сидят, и еешный муж не работает, целый день его ржач и пение слышно как дитятку развлекают. Дайте умного совету люди добрые!

Гость||

Гость писал(a):

Дайте умного совету люди добрые!
По мордасам

Гость||

Гость писал(a):

При чем все дома сидят, и еешный муж не работает, целый день его ржач и пение слышно
Мож на удаленке человек, с ковидом борется в меру сил и возможностей?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 13:01
нет никакой управы. Если шумят в т.н. тихие часы, то можете им участкового вызывать, просто так для проформы. По факту все бесполезно. Только собственный дом на большом участке.

Гость||

Гость писал(a):

Дайте умного совету люди добрые!
Выхода два: по закону как здесь сказали, второй - по соседски. Можно сделать так, чтобы они к вам пришли просить, а не вы за ними ходили.

Гость||

Гость писал(a):

Только собственный дом на большом участке.
Как на Лазо 4?

Гость||

Гость писал(a):

Мож на удаленке человек, с ковидом борется в меру сил и возможностей?
На вряд ли. Муж мой на удаленке сидел год-и все это время у них догонялки, топот слонов.

Скажите, а когда участкового вызываешь на них, там указывается какая квартира вызвала? У кого есть опыт?

Гость||

Гость писал(a):

Только собственный дом на большом участке
Да уже к этому склоняюсь. Спасибо!

Гость||

Гость писал(a):

Можно сделать так, чтобы они к вам пришли просить, а не вы за ними ходили.
А как так сделать? Я честно уже врубала пылесос в 6 утра в выходной день,попритихли малясь. Муж врубал телек на всю музыку. Но в святые часы тихого часа мы не шумим. А ее муж сверлит в 14 ч. Вопрос у них ребенок спит при сверлении? А других детей нет кроме них в доме? А она может наяривать и в 22ч ночи. Мой ребенок спать лег, а она наяривает. Сейчас в выходной она в 8 утра уже пылесосит. Сил нет уже!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 14:21
Посмотрите примеры в интернете, но сначала скажите им, может они и не понимают даже что их так слышно у вас.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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