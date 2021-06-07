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В стране и мире

В правительстве оценили вероятность запрета памперсов в России

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Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не рассматривает запрет на использование памперсов, несмотря на невозможность их переработки. Об этом сообщает РИА Новости.

В свете подготовки соответствующих поправок в законодательство она подчеркнула, что подгузники являются жизненно необходимым товаром, их объективно нечем заменить.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», - добавила Абрамченко. Вице-премьер отметила, что не менее половины товаров будут составлять те, которые нельзя переработать. Точный список запретов появится после принятия основных законов, ожидается, что это произойдет до конца 2021 года.

Ранее Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дурь какая то! Старость не загорами господа депутаты. Без памперсов вас ни кто обслуживать не будет...

Гость||

А помните, ходила шутка про то, что в России собрались запретить всё? Так вот это не шутка. Россия это такая страна в которой ватные палочки и памперсы вредят экологии, а ядерные отходы ввезённые из Германии не вредят.

Гость||

Что за гадость они напяливают, если это даже не перерабатываемо. Неудивительно, что не стоит потом...

Гость||

Да и пофиг, что не стоит, главное яжемамке удобно.

Гость||

Гость писал(a):

Неудивительно, что не стоит потом...

Гость|07.06.2021 13:04|

Да и пофиг, что не стоит, главное яжемамке удобно.

озабоченные, вам тут не место

Гость||

Причем тут озабоченные, ты сама подумай, если есть чем. По-русски для тебя написато - неперабатываемый продукт.

Гость||

Гость писал(a):

По-русски для тебя написато - неперабатываемый продукт.
На заборе тоже много что пишут. Что сказать то хотел?

Гость||

Умеющий думать поймет, а ты носи, уася, памперс, носи дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Умеющий думать поймет, а ты носи, уася, памперс, носи дальше.
Вот умеющий думать сейчас и предложит альтернативу памперсам для длительных прогулок ребенку на свежем воздухе...

Гость||

Очередная дурь! Речь глупой, необразованной дурочки Гретты Тумберг приняли в серьез! Теперь от всего отказаться надо? И цены тогда минимум в 5 раз снижайте на заменители не перерабатываемых продуктов!!!! Пусть эти экологисты из своего кармана платят!

Гость||

У бабки своей спроси или матери, как они гуляли на свежем воздухе, как они без памперса выжили вообще, это просто уму непостижимо.

Гость||

Гость писал(a):

У бабки своей спроси или матери, как они гуляли на свежем воздухе, как они без памперса выжили вообще, это просто уму непостижимо.
Я у тебя спрашиваю, умеющий думать.

Гость||

Гость писал(a):

У бабки своей спроси или матери, как они гуляли на свежем воздухе, как они без памперса выжили вообще, это просто уму непостижимо.
И че всем теперь с фиговым листом ходить? Лопухом подтираться в поле? Не мешайте глупые экологисты нормальным людям жить!

Гость||

Ты не спрашиваешь, ты хамишь. Хамлу бойкот.

Гость||

Ты че так возбудился, аааа??? Памперс что ли носил и последствия теперь испытываешь?

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Имя: Гость
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