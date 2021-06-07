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В стране и мире

Россиян предупредили о штрафах за похороны кошек и собак

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Тело умершего животного, например, кошки или собаки, - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных. Штраф для нарушителей может составить до 10 тысяч рублей, заявила РИА Новости юрист Анна Пойлова.

По словам эксперта, несогласованные похороны домашних животных - это «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Организатору грозит административная ответственность с наложением штрафа в размере от 4 тысяч до 10 тысяч рублей.

В соответствии с законом, трупы животных кремируют, обеззараживают или в исключительных случаях хоронят в специально отведенных местах, указала Пойлова. При этом размер животного на выбор типа захоронения не влияет, подчеркнула она: кремировать нужно любое животное, «начиная от хомяка и заканчивая коровой».

Хоронить животных во дворах категорически запрещено, предупредила юрист: многие животные умирают от инфекционных заболеваний, и их закапывание может спровоцировать заражение почвы. Кроме того, грызуны могут откопать захоронение, что также приведет к распространению инфекции. Также запрещено выбрасывать тело питомца в контейнер для мусора, в водоемы. Услуги кремации оказывают ветеринары, после процедуры прах передают владельцу животного, заключила Пойлова.

Ранее россиян успокоили насчет штрафов за одуванчики и полынь: дачникам они не грозят, пояснили эксперты, так как дачные участки не являются землями сельскохозяйственного назначения - они относятся к землям населенных пунктов. При этом дачников, по словам специалистов, могут оштрафовать за наличие борщевика на участке.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Где найти похоронное агентство "Дружок"?

Гость||

бред

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тело умершего животного, например, кошки или собаки, - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить
Очередная дурь, вместо того чтобы организовать, все усложняют.

penzainform.ru писал(a):

несогласованные похороны домашних животных - это «нарушение
Так жизнью предусмотрено, чтоб животные умирали.В чем здесь нарушение?

penzainform.ru писал(a):

Услуги кремации оказывают ветеринары, после процедуры прах передают владельцу животного, заключила Пойлова.
Мало платим похоронным компаниям, теперь ветеринары захотели свой бизнес. И зачем человеку прах его питомца?

Гость||

Зоошизы ауууу. Вы где? На ваш биомусор наезжают а вы молчите.

Гость||

Гость писал(a):

Очередная дурь, вместо того чтобы организовать, все усложняют
О. Зоошиза проснулась. Чипируй, кастрируй и утилизируй. Может первые 2 пункта пропустить? Поймали в топку сразу. Это я про блоховохов а не про зоошизу. Хотя....

Гость||

А дачники разве выращивали у себя этот борщевик? Пусть чиновники докажут! Борщевик - чисто государственная зараза от академика ВАСХНИИЛ Пети Вавилова. И отвечать за его распространение и заражение садовых участков должно именно государство. Пруфы могу предоставить, даже из ВИПИПЕДИИ

Гость||

Гость писал(a):

Зоошизы ауууу. Вы где?
Биоотход заговорил, встал не с тей ноги. Решил себя проявить с утра, покрасоваться умник.

Гость||

Лучше бы придумали, как приучить собаководов убирать навоз за своими собаками. Вот проблема так проблема, а не эти похороны какие то.

Гость||

Гость писал(a):

Биоотход заговорил, встал не с тей ноги. Решил себя проявить с утра, покрасоваться умник.
Обидно? За живое задели фаната Панина)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Организатору грозит административная ответственность с наложением штрафа в размере от 4 тысяч до 10 тысяч рублей.
Чего б ни делать, лишь бы бабло срубить.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы придумали, как приучить собаководов убирать навоз за своими собаками.
Как во всех нормальных странах. Путём ощутимых штрафов.

Гость||

Огласите весь список пжалста. (c) Вдруг мы ещё чего-нибудь не знаем.

Одуванчики, грибы, мангалы... Дышать-то пока можно без штрафа? Или на это тоже есть мудрые законы наших чиновников? Они хоть какой-то полезный документ изобрели? Для людей, а не для себя любимых и обожаемых?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 12:51|

Гость писал(a):

Лучше бы придумали, как приучить собаководов убирать навоз за своими собаками.

Как во всех нормальных странах. Путём ощутимых штрафов.

Штрафы как у них. А пенсии и зарплаты как у нас. Жить становится лучше. Жить становится веселей.

Гость||

Гость писал(a):

Обидно?
За тебя обидно, не далеко пойдешь.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы придумали, как приучить собаководов убирать навоз за своими собаками.
Фото, и на доску почета.

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Имя: Гость
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