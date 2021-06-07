Россиян предупредили о штрафах за похороны кошек и собак

07.06.2021 | 12:03

Тело умершего животного, например, кошки или собаки, - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных. Штраф для нарушителей может составить до 10 тысяч рублей, заявила РИА Новости юрист Анна Пойлова.

По словам эксперта, несогласованные похороны домашних животных - это «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Организатору грозит административная ответственность с наложением штрафа в размере от 4 тысяч до 10 тысяч рублей.

В соответствии с законом, трупы животных кремируют, обеззараживают или в исключительных случаях хоронят в специально отведенных местах, указала Пойлова. При этом размер животного на выбор типа захоронения не влияет, подчеркнула она: кремировать нужно любое животное, «начиная от хомяка и заканчивая коровой».

Хоронить животных во дворах категорически запрещено, предупредила юрист: многие животные умирают от инфекционных заболеваний, и их закапывание может спровоцировать заражение почвы. Кроме того, грызуны могут откопать захоронение, что также приведет к распространению инфекции. Также запрещено выбрасывать тело питомца в контейнер для мусора, в водоемы. Услуги кремации оказывают ветеринары, после процедуры прах передают владельцу животного, заключила Пойлова.

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