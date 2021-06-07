Россиян предупредили о лишении прав «ни за что»

07.06.2021 | 16:31

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о риске лишиться водительских прав «ни за что». Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По мнению специалиста, самое строгое наказание настигает российских водителей самым неожиданным образом. Он напомнил, что санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Кроме того, вызванное употреблением психотропных веществ состояние тоже может быть признано опьянением.

При этом некоторые вещества есть в привычных лекарствах. Как правило, разумное их употребление не отражается на результатах медицинского освидетельствования. Однако, отметил эксперт, организм по-разному воспринимает медикаменты.

Лишиться прав можно и из-за регистрационных знаков автомобиля. Так, за управление машиной без номеров, с номерами в непредусмотренных местах, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, которые препятствуют идентификации, предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Россиян могут лишить водительских прав и за незаконное использование устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов. Даже замена источника света в фарах, предусмотренных для ламп накаливания или галогеновых ламп также приведет к лишению прав на управление транспортом.

За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора также можно лишиться права управлять транспортным средством. Другой причиной лишения прав эксперт назвал легкомыслие.

Ранее в МВД России сообщили, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.