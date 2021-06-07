Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|18:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Россиян предупредили о лишении прав «ни за что»

Печать

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о риске лишиться водительских прав «ни за что». Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По мнению специалиста, самое строгое наказание настигает российских водителей самым неожиданным образом. Он напомнил, что санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Кроме того, вызванное употреблением психотропных веществ состояние тоже может быть признано опьянением.

При этом некоторые вещества есть в привычных лекарствах. Как правило, разумное их употребление не отражается на результатах медицинского освидетельствования. Однако, отметил эксперт, организм по-разному воспринимает медикаменты.

Лишиться прав можно и из-за регистрационных знаков автомобиля. Так, за управление машиной без номеров, с номерами в непредусмотренных местах, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, которые препятствуют идентификации, предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Россиян могут лишить водительских прав и за незаконное использование устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов. Даже замена источника света в фарах, предусмотренных для ламп накаливания или галогеновых ламп также приведет к лишению прав на управление транспортом.

За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора также можно лишиться права управлять транспортным средством. Другой причиной лишения прав эксперт назвал легкомыслие.

Ранее в МВД России сообщили, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте