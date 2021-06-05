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Россия ввела запрет на экспорт гречки

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Россия ввела временный запрет на экспорт гречки до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля, передает ТАСС.

Отмечается, что меры не распространяются на товары, вывозимые из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Также запрет не коснется транзитных товаров, перемещаемых через территорию России, или товаров, переправляемых из одной части России в другую через территории других стран.

О том, что правительство ввело временный запрет на вывоз гречки из России, сообщалось ранее. В постановлении объясняется, что подобные меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности.

С предложением о запрете вывоза гречки ранее выступил Минсельхоз. В ведомстве рассказали, что ограничение экспорта данной продукции необходимо для сохранения нужных объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.

Источник — lenta.ru
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