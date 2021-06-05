Раскрыто истинное происхождение борщевика в России

05.06.2021 | 11:20

Доктор биологических наук Андрей Щербаков раскрыл истинное происхождение борщевика в России. Об этом он рассказал «Московскому Комсомольцу».

Он развеял миф о том, что сорняк завезли из Америки. Ученый подчеркивает, что у опасного растения кавказское происхождение. «В 60-е годы прошлого столетия Никита Хрущев в желании догнать и перегнать Америку нацеливал аграриев на поиск новых силосных культур для животноводства. Чтобы крестьяне больше давали стране мяса, молока, масла», — рассказал Щербаков.

Он добавил, что, помимо кукурузы, аграриям приглянулся и борщевик, который стали использовать для производства силоса на корм скоту.

Подмосковье — один из регионов, которые сейчас сильнее всего страдает от засилья борщевика: сорняк растет в 52 муниципалитетах. Растение очень сложно истребить, на борьбу с ним каждый год уходит до 350 миллионов рублей, но с приходом весны сорняк прорастает вновь и захватывает все новые и новые территории.

«Он неистребим. Легко переносит лютые морозы и жаркий зной. Не боится химикатов, которыми опрыскивают заросли с летающих дронов. И даже — особых насекомых, которые его якобы безжалостно пожирают», — подтвердил Щербаков.

В декабре 2014 года коды продукции борщевика Сосновского (зеленая масса и семена) исключены из Общероссийского классификатора продукции, с 1 января 2015 года борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры, с декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в Отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации. В 2018-м установлены штрафы «за неприятие мер» по скашиванию и выкапыванию с корнем — до миллиона рублей. В настоящее время борщевиком заросло до 40 процентов сельскохозяйственных угодий в стране.