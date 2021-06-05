В стране и мире

Назван срок полного восстановления российской экономики

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Помощник президента России Максим Орешкин назвал срок полного восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и введенных из-за этого ограничений. Об этом в субботу, 5 июня, передает ТАСС.

По его словам, текущий год станет годом полного восстановления. Ранее Орешкин говорил, что мировая экономика в целом мощно восстанавливается после кризиса. Лекарством от роста цен в России, указывал он, может стать высокая конкуренция на рынках.

Орешкин считает также, что поможет выстраивание долгосрочного регулирования. Такой подход ведет к росту инвестиций. Точечное сдерживание роста цен он назвал «краткосрочным хайпом».

Ранее о восстановлении российской экономики высказался президент Владимир Путин: он подчеркивал, что она выходит из сложной ситуации. По его словам, в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности. «ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4 процентов», — сказал он. Путин добавил, что двумя наиболее актуальными проблемами в России остаются ситуация на рынке труда и уровень инфляции.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ура!

Мотовилов (гость)||

Брехня. ВВП сегодня сказал, что вспышки могут повторяться. И разрушения экономики от запретов - тоже соответственно.

Гость||

Гость писал(a):

Ура!
уРА - за пазухой - хорошо, фраоны сказывали. а вот ежели УР-а - тут другой коленкор. как "москва" в задрипанных американских штатах - как муляж "берлин 45" и мушкетёры-карнавальные наполеоши

Гость||

20 лет, а проблемы всё те же.

Мотовилов (гость)||

Таперя все провалы дефициты можно свалить на ужасный коронавирус.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее о восстановлении российской экономики высказался президент Владимир Путин: он подчеркивал, что она выходит из сложной ситуации.
Уже 20 лет выходит из сложной ситуации.

Гость||

Структуры лжи и пропаганды, финансируемые правительством Пензенской области, начинают истерично валить провалы в развитии области на предшественника врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, Ивана Белозерцева!

Гость||

Жулики и воры что перестанут обманывать и воровать???Нет не перестанут,пока их народ не свергнет и не пересажает в тюрьмы.

Гость||

Любая новая власть будет вести себя точно так же. История.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Структуры лжи и пропаганды, финансируемые правительством Пензенской

> области, начинают истерично валить провалы в развитии области на

> предшественника врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко,

> Ивана Белозерцева!

==================================

И что? так и есть на самом деле. Ещё 40 лет ему разгребать дерьмо после Ивана.

Гость||

Ну, ну посмотрим, сказал слепой ...

Имя: Гость
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