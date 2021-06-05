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Диетолог рассказала о бюджетном варианте здорового питания

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Фрукты и овощи зимой могут стать слишком дорогими продуктами для поддержания здоровья и правильного питания. По мнению диетолога Асият Хачировой, жителям северных широт следует максимально использовать летнее время. Кроме того, что стоимость зелени, овощей и фруктов снижается, многие из продуктов можно выращивать дома, рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Поскольку овощи должны составлять половину здоровой продуктовой корзины, летом следует использовать выгодные предложения и делать запасы. «Лето — это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года».

Диетолог рекомендует покупать фрукты и овощи для заготовок на фермерских рынках — там они бывают дешевле и вкуснее, чем в магазинах. Кроме того, продукты для здорового питания можно выращивать самостоятельно. «Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает». Так, по мнению специалиста, можно создать запас витаминов и существенно сберечь бюджет.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказана окрошка и почему. Она призвала обращать внимание на квас с высоким содержанием сахара и кефир, а также на колбасу, без которой блюдо будет полезнее и здоровее.

Источник — lenta.ru
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Гость||

«Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?» Гоголь, Записки сумасшедшего.

Гость||

И все это происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря.

Николай Гоголь - Записки сумасшедшего

Мотовилов (гость)||

Если привыкнешь богато жить летом, то помрёшь зимой. А там холодно и голодно и могилку копать дорого.

Гость||

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною.

Николай Гоголь - Записки сумасшедшего

Гость||

Да уж, ешь спроста живи до ста ...К этому и толкают, где деньги то брать будут на пенсии долгожителям. Скоро вон зелёная энергетика вытеснит углеводороды, что тогда, останется только глазами хлопать, разводить руками, мол робята надо отнестись с пониманием, пенсии упраздняются ..с полевых кухонь самых старых кормить будем если бюджет сдюжит.

Гость||

Ой, да ладно. Одного подобного ване раскулачить - ася область жить нормально год будет.

Гость||

А если всех - то стране на сто лет хватит.

Имя: Гость
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