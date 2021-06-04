В Минтруде назвали главный признак бедных россиян

04.06.2021 | 12:20

Подавляющая часть от общего количества бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Трансляция дискуссии была проведена на сайте мероприятия.

По его словам, именно наличие детей является главным признаком бедности. Он касается 82 процентов граждан, попадающих в эту категорию.

В мае президент Владимир Путин пообещал повысить доходы россиян. Он подчеркнул, что это приоритетная задача для всех уровней власти. Одной из мер, которая поспособствует решению задачи, глава государства назвал увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч.

Как показало исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году четверть россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. По международной методологии, люди с такими доходами имеют реальный шанс столкнуться с бедностью. Их в России в два раза больше, чем тех, кто официально считается бедным, то есть имеет доход ниже прожиточного минимума.