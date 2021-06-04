В стране и мире

В Минтруде назвали главный признак бедных россиян

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Подавляющая часть от общего количества бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Трансляция дискуссии была проведена на сайте мероприятия.

По его словам, именно наличие детей является главным признаком бедности. Он касается 82 процентов граждан, попадающих в эту категорию.

В мае президент Владимир Путин пообещал повысить доходы россиян. Он подчеркнул, что это приоритетная задача для всех уровней власти. Одной из мер, которая поспособствует решению задачи, глава государства назвал увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч.

Как показало исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году четверть россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. По международной методологии, люди с такими доходами имеют реальный шанс столкнуться с бедностью. Их в России в два раза больше, чем тех, кто официально считается бедным, то есть имеет доход ниже прожиточного минимума.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Глупость какая, ибо у большинства богатых есть дети, а если нет, то они(богатые) ещё сами дети богатых!

Гость||

37% женщин и 29% мужчин не планируют больше заводить детей ни при каких обстоятельствах.

Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег, дефицит жилплощади, Таковы результаты опроса, проведенного среди россиян банком "Открытие".

Никакой материнский капитал и пособия не убедят людей заводить детей, пока в стране не будет нормальной ситуации. У людей просто нет надежды на будущее детей.

Гость||

Не факт, те, кто платят за достойную школу по 200тыс в месяц, вероятно, не бедствуют, таким можно и заводить детишков, вот только опять же вопрос зачем..

Гость||

А она когда-то была, эта ситуация? Блат и бабки всегда были и будут, это да.

Имя: Гость
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