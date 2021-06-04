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Силуанов заявил об избытке денег в России

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Министр финансов России Антон Силуанов не согласился с мнением, что в стране мало денег. Во время делового завтрака Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) он подчеркнул, что их даже в избытке, но дело не в самих деньгах, а в том, как их используют, какой эффект дают расходы. Трансляция дискуссии ведется на сайте мероприятия.

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут», — указал чиновник. При этом он напомнил, что с теми деньгами, что есть в распоряжении России, другие страны добиваются гораздо больших результатов.

Накануне Силуанов заявил, что если не ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, то стране грозит обесценивание денег, социальных выплат, зарплат. По его мнению, в этом случае рост расходов государства окажется бесполезным и не повысит уровень жизни граждан.

Вместе с тем он подчеркнул, что увеличение трат на социальную сферу является неизбежной «детской болезнью» госрасходов, которую следует преодолеть. По мнению министра, наращивать следует расходы на инфраструктуру, что приведет к росту экономики.

Также Силуанов сообщил, что не видит государственного регулирования цен в России, а те меры, которые предпринимаются, носят рыночный характер.

Источник — lenta.ru
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Гость||

ну да, может и у чиновников много, они их даже не считают...весом верут

Гость||

Каарч грядет очередной дЭфолт, предсказал Антоша....Добавив, что денег у них много(наверное с изображениями американских президентов), которые практически не меняются в цене-а, вы, мол челядь, деревянные будете скоро использовать вместо тувалэтной бумаги, как то так вобщем..

Гость||

это тот персонаж, который после поднятия пенсионного возраста заявил, что всем пенсионерам по тыщи прибавят, чтобы они путешествовали, только не уточнил тыщу чего, а оказалось рублей...

Гость||

Гость писал(a):

это тот персонаж, который после поднятия пенсионного возраста заявил, что всем пенсионерам по тыщи прибавят, чтобы они путешествовали,
теперь они с этой тыщей по пятёрочкам путешествуют, к акциям присматриваются

Имя: Гость
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