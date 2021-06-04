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Отчитавшей Володина 90-летней пенсионерке повысили пенсию

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Пенсионерке из Саратова Анне Полуйко, которая ранее пожаловалась спикеру Госдумы Вячеславу Володину на жизнь и чиновников, повысили пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

По данным ведомства, причиной перерасчета денежных выплат стало поступление новых документов о заработке женщины. Они были запрошены специалистами в ходе плановой проверки пенсионных дел жителей региона. Уточняется, что пенсия у 90-летней Полуйко должна измениться с 1 июня.

30 апреля в сети появилось видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице и выслушал от нее критику. Женщина отчитала его за то, что люди в России продолжают бедствовать, в стране «много лет воруют, врут и Богу молятся». Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали. Позже Володин прокомментировал встречу, отметив, что «у всех могут быть разные вопросы».

Знакомый пенсионерки, председатель совета ветеранов Фрунзенского района Саратова Бронислав Костальцев рассказал, что сразу после встречи со спикером Госдумы женщине позвонили из пенсионного фонда и пообещали начислить прибавку к пенсии. Работники заявили, что заполнят вместо нее все бумаги, чтобы пенсионерке не пришлось выходить на улицу в жару.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Классно. Добавили ей. А другим???????

Гость||

Сервис прям на высшем уровне-лишь бы только палкой в следующий раз неполучить...Так бы быстро они бы законы для улучшения жизни людей придумавали.....ато все только выборочно и единично-для показухи, вобщем и политического хайпа

Гость||

Эх!!!

Гость||

Ну рубль прибавили, а разговоров будет, вроде как озолотили бабушку. Володин будет себя хвалить , вот я какой, услышал старушку, никто не слышал , только я с хорошим слухом оказался рядом.

Имя: Гость
Комментарий:

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