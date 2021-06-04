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Объяснено решение о длинных новогодних каникулах в России

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал заявление главы Минтруда Антона Котякова о выходных днях с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В беседе с «Лентой.ру» сенатор объяснил, что длительные выходные обусловлены системой дней отдыха и работы, которая сформировалась в России.

«2022 год у нас расписан с точки зрения праздничных дней. В наших календарных трудовых буднях нет ничего необычного. Каждая страна решает по своему, исходя из своих традиций, национальных праздников, религиозных праздников. У нас сложилась своя система организации дней отдыха и дней работы», — сказал он.

По словам Рязанского, количество рабочего времени в странах регулируется не рабочими днями, а часами в неделю. В России это 40 часов, что «чуть чуть лучше, чем в других странах». «Есть страны, где меньше рабочие недели, во Франции, США. А мы находимся в тренде. Здесь никаких особенностей нет», — добавил парламентарий.

Рязанский также вспомнил предложение перенести январские выходные на май. В декабре 2020 года с соответствующим предложением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Как отметил зампред Совфеда по соцполитике, с точки зрения пандемии, такое решением было бы целесообразным.

«У зимних каникул есть своя особенность, это вопрос каникул детей. И возникает вопросы, где провести каникулы, как провести каникулы родителям с детьми. Совсем считать, что давайте перенесем весь январь на май, — тогда остается вопрос, что делать с январскими каникулами. Тогда нужно менять учебный график в школах», — заключил сенатор.

В 2020 году все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. Инициативу поддержал еще 23 декабря президент Владимир Путин, а предложил ее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По мнению депутата, Новый год — семейный праздник, встрече которого не должна помешать работа.

Источник — lenta.ru
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