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Силуанов предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат

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Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 процента, свидетельствует о «перегреве». Об этом он заявил на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021), трансляция велась на сайте мероприятия.

Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

По словам министра, чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее о проблемах из-за ускорения инфляции предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, такая динамика повредит экономическому росту.

Глава регулятора указала, что если бы не повышение ставки на последних заседаниях, то летом ее пришлось бы поднимать еще выше. Она напомнила, что инфляционные ожидания граждан обновили четырехлетний рекорд. На этом фоне в апреле ключевую ставку подняли на 0,5 процентных пункта, до пяти процентов.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кто бы сомневался.

Гость||

Скорее будет обесценен евро, так как мы неминуемо идем в евросоюз.

Гость||

Бездари опять за свое

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