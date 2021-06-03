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Россиянин украл у банка 95 миллионов рублей из-за ошибки в мобильном приложении

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Житель Тулы украл у банка 95 миллионов рублей, он пойдет под суд за отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянину удалось найти ошибку в мобильном приложении банка. После этого он перечислил себе на карту миллионы рублей. Совершив всего около 220 транзакций с 31 мая по 1 июня прошлого года, злоумышленник смог получить сумму, необходимую для покупки недвижимости.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уточняется, что порядка 40 миллионов рублей он вернул банку. Судебное заседание по данному уголовному делу состоится 3 июля.

Ранее стало известно о российских регионах с высоким уровнем мошенничества за первый квартал текущего года - лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, второе место заняла Москва, на третьем расположился Краснодарский край, замкнул десятку Пермский край.

Источник — lenta.ru
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