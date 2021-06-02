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Семью застрелившего россиянина полицейского вывезли из родного поселка

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Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области. Об этом пишет портал «НГС».

Муж сестры инспектора рассказал, что это было сделано ради их безопасности. «Нам начали угрожать, всем членам семьи… Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. ... Как только парень умер, близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем».

Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.

В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью.

30 мая стало известно, что в поселок Мошково Новосибирской области, где погиб Абдуллаев, приезжал отряд ОМОНа. Помимо появления спецподразделения Росгвардии, говорилось и о дополнительном обмундировании полицейских: местным силовикам раздали шлемы и бронежилеты.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Источник — lenta.ru
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Гость||

На эшафот таких полицаев.

Гость||

Заголовок как всегда на уровне ПензаЫнфом. Так кто россиянин полицейский или этот потерпевший.

Д-р Шаффхаузен||

Российскую семью вывозят из села потому что горцы недовольны.

Гость||

Горцев в горы. Озамели совсем. И не жалко.

Гость||

Охамели

Д-р Шаффхаузен||

А что с тем полицейским который случайно застрелил велосипедиста?

Гость||

Одуреть!!! На своей родной земле люди должны прятаться от чужеземцев. Как в войну от захватчиков. Вооруженные люди окружили полицию и больницу!!! Да они тут же повязаны должны были быть, а кто оказал сопротивление тот на месте завален. Да, мент виноват, что не умеет обращаться с оружием! Он натаскан только на сбор штрафов. Начальство его виновато, что не обученного мента на дежурство отправили. Но семья его здесь причем?

Гость||

+100500

Гость||

О гумманости с такими не поговоришь(с такими, в смысле, с теми, кто, окружил больницу и участок). Свою вину не признают, а грозить будут. Мрази.

Гость||

Гость писал(a):

Вооруженные люди окружили полицию и больницу!!! Да они тут же повязаны должны были быть, а кто оказал сопротивление тот на месте завален.
Согласен!

Имя: Гость
Комментарий:

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