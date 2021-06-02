В стране и мире

Российские власти призвали повысить цены на яйца

Печать

Российские власти призвали ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца. Таким образом Минпромторг надеется не допустить сокращения поголовья кур и дефицита в дальнейшем, сообщает «Коммерсантъ».

«Сейчас наша задача - убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье кур и мы не получили дефицит; это опасно», - сказал замминистра Виктор Евтухов.

Ранее в мае газета «Ведомости» сообщила, что производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.

В такой ситуации компаниям невыгодно работать в убыток, так что вскоре они могут пойти на сокращение поголовья птиц. Это, в свою очередь, может привести к дефициту яиц.

В Минсельхозе ответили, что министерство не ожидает дефицита яиц в России и оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную. Еще в ведомстве уточнили, что на конец мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5 процента, второй категории - на 10,9 процента. Одной из причин этого стало снижение цен на зерновые культуры.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вруны за год с 38 руб на 78 руб.

Гость||

Конечно опасно, голодный, холодный человек непредсказуем. Что у него на уме, какие требования, помимо пищи насущной захочет и смены декораций, примелькались уже.

Гость||

Минсельхоз вот себя тешит, вот тешит мыслью что всё хорошо, у него всё упало, провисло и нет повода совсем остаться без яиц ...

Гость||

Ну так,сказочники, братья Гримм отдыхают. Яйцо может и не пропадёт совсем,оно будет в дефиците плюс дорогое. Как в начале 90–х, талоны, десяток на нос в месяц и прощай глазунья по утрам.

Гость||

Омлет тем паче прощай. Да здравствует яичный порошок и пальмовое масло, мечта спикера.

Д-р Шаффхаузен||

Мудрый ход российских валастей. В то время когда байдын строит козни, когда блогер из застенков кукловодит и пытается уничтожить поголовье кур, когда платошкин опять пытается расшатать скрепы, а банда гудковых подрывает финансовую систему, правительство пытается накормить встющую с колен страну. Надо чуть чуть потерпеть и сплотиться.

Гость||

О нашем здоровье беспокоятся, глазунья на завтрак- это холестерин ,который убивает! Сахар из той же оперы,осталось поднять цены на соль и все будут здоровы. Чай и кофе к той же категории относятся,так что на завтрак кусочек дарницкого и запить кипяточком. Теперь вы в полном порядке!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте