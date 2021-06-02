В стране и мире

Определен принцип работы обновленных вытрезвителей

Печать

Минздрав совместно с министерством труда и социального развития и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В обновленных заведениях пьяных обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку. При желании граждане смогут уйти из вытрезвителя. Также попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь

Отмечается, что доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация.

29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. В документе говорится, что в связи с остротой сложившейся ситуации в некоторых российских регионах началось создание специализированных учреждений для оказания помощи россиянам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и не имеют способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Позднее МВД разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители. В частности, граждан хотят забирать прямо из квартир в случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище». Такое письменное заявление будет «основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования». При необходимости сотрудники полиции могут привлечь бригады скорой помощи.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте