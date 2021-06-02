Определен принцип работы обновленных вытрезвителей

02.06.2021 | 10:29

Минздрав совместно с министерством труда и социального развития и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В обновленных заведениях пьяных обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку. При желании граждане смогут уйти из вытрезвителя. Также попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь

Отмечается, что доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация.

29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. В документе говорится, что в связи с остротой сложившейся ситуации в некоторых российских регионах началось создание специализированных учреждений для оказания помощи россиянам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и не имеют способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Позднее МВД разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители. В частности, граждан хотят забирать прямо из квартир в случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище». Такое письменное заявление будет «основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования». При необходимости сотрудники полиции могут привлечь бригады скорой помощи.