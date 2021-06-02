Летевший в Белоруссию самолет резко изменил курс и приземлился в России

02.06.2021 | 09:24

Пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из египетского курорта Хургада в Минск, резко изменил курс и приземлился в российском городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Краснодара.

Согласно данным диспетчеров, после входа в воздушное пространство России экипаж лайнера Boeing 737 сообщил о возможной утечке топлива. В результате сотрудник диспетчерской службы по инструкции предложил пилотам экстренно приземлиться в кубанской авиагавани.

Уточняется, что приземление прошло успешно, однако дальнейшая эксплуатация воздушного судна пока будет приостановлена. Пассажиров должны пересадить на запасной борт.

Ранее в мае летевший из Сочи российский пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки в салоне. Как уточнили экстренные службы, посадка прошла в штатном режиме. Командир воздушного судна уведомил об инциденте наземные службы, которые встречали борт на земле.